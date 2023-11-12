نيويورك تايمز: ترامب يضع سياسات هجرة أكثر تشددا استعدادا لعودته إلى الحكم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يخطط لإجراء توسع كبير فى سياسة فترته الأولى بشأن الهجرة، حال عودته إلى البيت الأبيض فى 2025.

ويشمل هذا الاستعداد لجمع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل فى الولايات المتحدة بوتيرة هائلة، واعتقالهم فى معسكرات عملاقة فى انتظار ترحيلهم، كما أن الخطط ستقيد بشكل هائل الهجرة الشرعية وغير الشرعية بعدة طرق.

وذكرت الصحيفة أيضا أن ترامب يريد إحياء سياسات الحدود التي سنها خلال سنواته فى البيت الأبيض، بما فى ذلك حظر دخول القادمين من دول إسلامية معينة، وإعادة فرض سياسة وباء كورونا برفض طلبات اللجوء، وإن كان هذه المرة سيكون أساس الرفض تأكيدات بأن المهاجرين يحملون أمراضا معدية أخرى مثل الدرن.

ويخطط ترامب "لتطهير" البلاد من المهاجرين غير الموثقين وترحيل الملايين كل عام، وفقا للتفاصيل التي كشفتها نيويورك تايمز.

وللإسراع فى عميات الترحيل الجماعى، فإن ترامب يعد لتوسيع هائل فى شكل "إخراج المهاجرين" دون أن بتطلب جلسات قانونية. ولمساعدة كالة الهجرة والجمارك على تنفيذ مداهمات واسعة، يخطط لإعادة توظيف عملاء فيدراليين وتفويض ضباط شرطة حليين وجنود الحرس الوطنى تساهم بهم طوعا الولايات التي يحكمها الجمهوريون.

ولتخفيف الأعباء عن منشآت الاعتقال التابعة لوكالة الهجرة والجمارك، يريد ترامب بناء معسكرات ضخمة لاعتقال المهاجرين أثناء النظر فى قضاياهم وانتظار رحلات الترحيل. وللالتفاف على أي رفض من قبل الكونجرس لتخصيص التمويلات اللازمة، فإن ترامب سيعيد توجيه الأموال فى الميزانية العسكرية، مثلما فعل فى فترته الأولى لإنفاق مزيد من الأموال على الجدار الحدود أكثر مما خصصه الكونجرس.

وكان ترامب قد قال لحشد فى ولاية أيوا فى سبتمبر الماضى إنه سيتبع نموذج ايزنهاور، وسينفذ أكبر عملية ترحيل داخلية فى التاريخ الأمريكي، مشيرا إلى حملة تم تنفيذها عا م1954 لجمع وطرد المهاجرين المكسيكيين.