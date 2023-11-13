وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الاثنين، أن مجموعة من الحافلات تقل مواطنين روس وصلت إلى المقر الرئيسي للعمليات التابع لوزارة الطوارئ الروسية، واستقبلت فرق من العاملين الطبيين وممثلي وزارة حالات الطوارئ الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

من جانبه، قال رئيس العملية مستشار وزير حالات الطوارئ الروسي دانييل مارتينوف، إن المجموعة العملياتية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية ستبقى في مصر حتى يتم إجلاء جميع الروس الذين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة غزة.

وأضاف: "سنبقى هنا طالما استغرق الأمر إجلاء الجميع، ولن نغادر إلا عندما يتم إخراج آخر مواطن أو شخص لجأ إلينا طلبا للمساعدة ووضعه على متن طائرة".

وأكد أن مجموعة العمليات "مستعدة لإجلاء جميع المواطنين الروس ومن طلبوا المساعدة - نحو 1000 شخص - خلال أيام قليلة"، مشيرا إلى أن "مجموعة العمليات كانت في المعبر الحدودي منذ 3 أيام"، وتنتظر السماح بالمرور، لكن نقطة التفتيش كانت تحت إطلاق النار، ولم تسمح إسرائيل بمرور سيارات الإسعاف.

وأوضح دانييل مارتينوف، أن المجموعة الأولى المكونة من 70 روسياً، والتي تم إجلاؤها من قطاع غزة، ستغادر اليوم إلى موسكو، وأضاف "سنتوجه إلى مطار القاهرة، حيث تنتظرنا طائرة متجهة إلى موسكو".