وزير الطيران يلتقى رئيس هيئة الموانئ بچيبوتى لبحـث التعاون المشترك

كتب محمود عبد الغني

التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، بأبوبكر عمر هادي، رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بچيبوتي، وذلك على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF والمقام خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوى بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، ومن بينها دراسة تشغيل خطوط طيران جوية وتجارية ورحلات شحن جوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية چيبوتي لتسهيل حركة النقل للركاب والبضائع بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال صناعة النقل الجوي، حيث من المقرر إرسال خبراء من شركتى مصر للطيران وإيركايرو إلى چيبوتي خلال الفترة القادمة لبحث ما يمكن تقديمه من دعم وتعاون لدولة چيبوتى الشقيقة فى هذا المجال .

وفى هذا السياق أشار الفريق محمد عباس حلمى إلى دعم وزارة الطيران المدنى لدولة چيبوتي لتطوير قطاع الطيران المدنى بها وتحقيق الإستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن، فضلًا عن دراسة إمكانية تسيير خط جوى مباشر يربط البلدين، واكد على أن وزارة الطيران المدنى حريصه كل الحرص على استمرار التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف انشطة الطيران المدنى خاصة وأن مصر و چيبوتى تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية متميزة.

ومن جانبه أشاد أبو بكر عمر هادي بما لمسه من أعمال تطوير وتحديث بقطاع الطيران المدني المصرى خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تطلعه لفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك مع وزارة الطيران المدنى المصرية وشركاتها التابعة نظرًا لما تتمتع به من خبرات وكوادر متخصصة على أعلى مستوى في مجال الطيران المدنى .