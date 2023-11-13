وزارة الدفاع الأمريكية تنفذ ضربات على منشآت شرق سوريا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان صدر الليلة، إن "القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربات دقيقة الأحد، على منشآت في شرق سوريا ردًا على الهجمات المستمرة ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا."

وأوضحت الوزارة أنه، "تم تنفيذ الضربات ضد منشأة تدريب ومنزل آمن بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين، على التوالي."

وأكدت أنه "ليس لدى الرئيس جو بايدن، أولوية أعلى من سلامة الموظفين الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها."