اليوم السابع
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وزارة الدفاع الأمريكية تنفذ ضربات على منشآت شرق سوريا

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:44 ص
وزارة الدفاع الأمريكية تنفذ ضربات على منشآت شرق سوريا قصف- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان صدر الليلة، إن "القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربات دقيقة الأحد، على منشآت في شرق سوريا ردًا على الهجمات المستمرة ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا."

وأوضحت الوزارة أنه، "تم تنفيذ الضربات ضد منشأة تدريب ومنزل آمن بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين، على التوالي."

وأكدت أنه "ليس لدى الرئيس جو بايدن، أولوية أعلى من سلامة الموظفين الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها."

 







وزارة الدفاع الأمريكية

سوريا

البوكمال

اسرائيل

غزة

بايدن



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