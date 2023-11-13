اليوم السابع
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مصرع مواطن وإصابة 12 فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 11:43 ص
مصرع مواطن وإصابة 12 فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم جانب من الحادث
الفيوم ـ رباب الجالي

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لقي مواطن مصرعه، وأصيب 12 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 12 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.






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