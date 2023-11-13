اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 11:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 4 فتيات فى حادث انقلاب سيارة بالغربية

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 10:57 ص
إصابة 4 فتيات فى حادث انقلاب سيارة بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية ـ محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت طريق قرية كفر سليمان التابعة لمركز ومدينة بسيون في محافظة الغربية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 4 فتيات بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وعلي الفور تم نقلهن إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر سليمان التابعة لمركز ومدينة بسيون، بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القرية، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث، وتبين إصابة 4 فتيات إثر الحادث بكسور وجروح، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهن إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 






حادث

انقلاب سيارة

إصابات

الغربية

اخبار الغربية

بسيون




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة