اليوم السابع
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مصدر للقاهرة الإخبارية: وفد أمريكى يجتمع مع مسؤولين مصريين لبحث التهدئة فى غزة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 02:11 م
مصدر للقاهرة الإخبارية: وفد أمريكى يجتمع مع مسؤولين مصريين لبحث التهدئة فى غزة غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مصدر رفيع المستوي للقاهرة الإخبارية، أن وفد أمريكي يجتمع مع مسؤولين مصريين لبحث موقف التهدئة فى غزة، وإشادة أمريكية بالدور المصري وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي.







غزة

قطاع غزة

التهدئة فى غزة

القاهرة الاخبارية

قناة القاهرة الاخبارية



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