مصدر للقاهرة الإخبارية: وفد أمريكى يجتمع مع مسؤولين مصريين لبحث التهدئة فى غزة

أفاد مصدر رفيع المستوي للقاهرة الإخبارية، أن وفد أمريكي يجتمع مع مسؤولين مصريين لبحث موقف التهدئة فى غزة، وإشادة أمريكية بالدور المصري وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مصدر للقاهرة الإخبارية: وفد أمريكى يجتمع مع مسؤولين مصريين لبحث التهدئة فى غزةالإثنين، 13 نوفمبر 2023 02:11 م
غزة
كتب محمد عبد العظيم
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