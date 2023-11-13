محافظ الجيزة: إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 50 ألف م2 فى أبو النمرس

كتبت – مرام محمد

نفذت محافظة الجيزة سلسلة من الحملات المكبرة بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة لإزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن أبو النمرس والبدرشين وأوسيم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإزالة كل التعديات على الرقعة الزراعية ومواجهة مخالفات البناء.

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة تعديات بالبناء المخالف على مساحة 50 ألف م2 بمنيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة، حيث شملت المخالفات التي تمت إزالتها مبنى مكون من دور أرضي و3 أدوار وعدد 2 جمالون وأسوار ومنشآت مخالفة.

وشدد محافظ الجيزة على إزالة مخالفات البناء والتعديات التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية بمناطق بشتيل والبراجبل بمركز ومدينة أوسيم، بالإضافة إلى إزالة جمالون ومنشآت مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بمنطقة كفر زهران بالمرازيق بمركز ومدينة البدرشين.

ونبه المحافظ على رؤساء مراكز ومدن أبو النمرس والبدرشين وأوسيم بالمتابعة الدورية لإزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري على المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة.

ووجه "راشد"، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي علي الرقعة الزراعية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كل في نطاقه.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية.