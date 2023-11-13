اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مباحثات أمريكية - قطرية حول الحرب في قطاع غزة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:00 ص
مباحثات أمريكية - قطرية حول الحرب في قطاع غزة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول الحرب في قطاع غزة.

وناقش الطرفان -بحسب بيان نُشِر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الأحد الجهود الجارية لإجلاء المصابين بجروح خطيرة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل.

كما ناقش الجانبان الجهود المبذولة لضمان المرور الآمن للمواطنين الأجانب خارج غزة، والعودة الفورية والآمنة لجميع الرهائن.

وأكد بلينكن -من جديد- أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وقطر.

 







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