"كترها مش صحى".. تعرف على أضرار الإفراط فى تناول الجبن القريش

كتبت إيناس البنا

على الرغم من الفوائد الكثيرة التى تحتوى عليها الجبن القريش كشف تقرير لموقع " onlymyhealth"، عن بعض الآثار الجانبية التى قد تنتج عن زيادة تناول الجبن القريش بكميات كبيرة، منها زيادة محتوى الكالسيوم العالى والدهون.

من جانبها أوضحت الدكتورة شيرى أنسى نجيب استشارى التغذية العلاجية جامعة عين شمس، أن الجبن القريش تتمتع بالكثير من الفيتامينات والمعادن التى تجعلها خيار مميز للحفاظ على صحتك وأيضا للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائى صحى بهدف تقليل الوزن.

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بالرغم من فوائدها إلا أن الإفراط فى تناول كميات كبيرة منها قد يكون له أثار جانبية على الجسم خاصة أنها تحتوى على كميات كبيرة من الكالسيوم، في حين أن هذا مفيد بشكل عام لصحة العظام، لكن تناول كميات كبيرة من الكالسيوم يمكن أن يساهم في تكوين حصوات الكلى لدى الأفراد المعرضين للإصابة، وتوصي التقارير الطبية بعدم تناول أكثر من 1000-1200 ملجم من الكالسيوم يوميًا لتجنب حصوات الكالسيوم.

وأشارت، إلى أن الجبن القريش غنية بالدهون لأن الحليب يحتوى على الكثير من الدهون ومادة اللاكتوز مما قد يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول، بجانب ذلك قد يقوم البعض بإضافة الملح للجبن القريش لتعديل مذاقها، وهذا يسبب زيادة مستويات الصوديوم فى الجسم الذى يرتبط بشكل وثيق بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، فأن الصوديوم الزائد يسبب تسرب الكالسيوم في البول، مما قد يزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى أيضا.

ونصحت الطبيبة استبدال الملح بحبتين من الزيتون والزعتر لتعديل مذاقها بجانب ضرورة تناول الجبن القريش ضمن نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الخضراوات والفواكه والحبوب والبروتينات الخالية من الدهون لتحقيق أقصى استفادة منها.