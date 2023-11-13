ونسبت القناة إلى جانتس - وهو وزير الدفاع السابق ومُعارض نتنياهو وأشد خصومه السياسيين - قوله إنه لا يمكن استبدال نتنياهو في فترة الحرب.

ونقلت القناة عن مصادر قريبة من جانتس - الذي استعان به نتنياهو في حكومة الحرب وقبل بالدخول فيها على مضض من أجل الصالح العالم الإسرائيلي - إن المحادثات عن استبدال نتنياهو ليست أكثر من مجرد وهم.

وتشير كل استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى انهيار شعبية نتنياهو، وعدم قدرة الحكومة الائتلافية الحالية على تشكيل الحكومة مطلقًا، وهو الأمر الذي يتطلب 61 مقعدا في الكنيست، بينما لا تمنح استطلاعات الرأي أحزاب ائتلاف نتنياهو الحالي سوى ما يتراوح بين 41 و43 مقعدًا، وتظهر نتائح الاستطلاعات أيضا أن جانتس هو السياسي الذي يراه أغلب الإسرائيليين مناسبا لقيادة إسرائيل خلال الفترة الراهنة.