عدوى فيروسية بالفم واليدين والقدم.. مرض شائع يصيب الأطفال خلال هذه الفترة

كتبت مروة محمود الياس

مرض اليد والفم والقدم من الأمراض المنتشرة هذه الأيام مع نهاية فصل الخريف واقتراب الشتاء، وهو مرض ينتج عن عدوى فيروسية شديدة، ويطلق عليه البعض مرضى كوكساكى، ينتشر عادة بين الأطفال الصغار، ويتميز بأنه سريع الانتشار والتوغل، فالعدوى منه سريعة، هذا ما ذكره تقرير مطول نشر في موقع betterhealth الطبي.

وتابع التقرير مسلطا الضوء على طرق انتقال العدوى في مرض اليد والفم، والتي تنتشر عن طريق التواصل المباشر مع أحد المرضى، أو بملامسة أية إفرازات تخرج من جسمه، كإفرازات الفم والأنف وغيرها، وتظهر الأعراض على شكل حبوب تنتشر حول الفم، وداخله، وعلى اليدين والقدمين.

وفى السياق ذاته، استعرض تقرير نشر فى موقع nationwidechildrens مجموعة من أبرز علامات الإصابة بمرض اليد والفم والقدم، والتي تسهل على الأم اكتشاف العدوى التي أصابت طفلها، وأبرزها الارتفاع الشديد في درجات حرارة الطفل فضلا عن الحبوب التي تنتشر في المؤخرة واليين والقدمين، مع الضعف العام للطفل، وإصابته بحالة من التشتت والتعب الشديد، مع التهاب شديد بالحلق، وآلام عند تناول الطعام والشراب، وبالتالي تقل شهية الطفل بشدة.

ويمكن الوقاية من الإصابة بهذا المرض من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم مشاركة المرضى به أدوات الطعام والشراب، وفصل الطفل المريض عن السليم، لمنع العدوى، كذلك يمنع ملامسة اية إفرازات تخرج من الطفل المريض، أو ملامسة البثور، وخطة علاجه بسيطة نظرا لأنه لا وجود لعلاج مباشر لتلك الحالة، قد يعانى الطفل من المرض حوالى من أسبوع وحتى العشرة أيام، ويعطى خلالها خوافض الحرارة المناسبة لحالته، وفقا لرؤية الطبيب المختص.