اليوم السابع
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ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى البحيرة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:48 م
ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى البحيرة جريمة تجارة العملة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة أحد الأشخاص بالبحيرة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.






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