ضبط أسلحة ومخدرات فى حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الأقصر، الشرقية، البحيرة) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (ربة منزل) بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – بندقية خرطوش- فرد محلى وطلقة)، وضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"– 2 فرد محلى وطلقتين)، وضبط (عاطل، ربة منزل "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,300 كيلو جرام-بندقية آلية وخزينتين - بندقية خرطوش- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.