سقوط هارب من قضية قتل وبحوزته بندقية آلية فى الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عنصر إجرامى هارب من سجن أبو زعبل فى أحداث ثورة يناير، فى قضية قتل عقوبتها 15 سنة.

ووردت معلومات لضباط مباحث بلبيس عن تواجد "حسين م" 39 سنة مقيم نطاق مركز بلييس، بالاختباء بإحدى المدن المجاورة وتم استهدافه من خلال مأمورية مكبرة، وضبط بحوزته بندقية آلية وذخيرة، وبطاقة رقم قومى مزورة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة، التى قررت بمعرفة أحمد ربيع، رئيس النيابة، حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق وإرسال الحرز الخاص بالسلاح النارى والطلقات لقسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن الشرقية لفحص السلاح، والاستعلام من الأحوال المدنية عن البطاقة المزورة.