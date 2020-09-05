النيابة تأمر بالتحرى عن مسجل خطر هارب من سجن أبو زعبل بعد ضبطه بالشرقية

أمرت نيابة مدينة نصر، بالتحرى عن نشاط مسجل خطر هارب من سجن أبو زعبل، وفحص صحيفة حالته الجنائية لبيان اتهامه فى قضايا أخرى من عدمه، حيث تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على مسجل خطر هارب من سجن أبو زعبل على ذمة قضية مخدرات مقضى فيها بالسجن 3 سنوات، أثناء قيامه بالتردد على مسكن أحد أصدقائه بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر التابع لمديرية أمن القاهرة، تفيد بأن (مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" سبق اتهامه في 8 قضايا آخرهم "حيازة سلاح بدون ترخيص" ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "حيازة سلاح بدون ترخيص، تزوير")، وهارب من سجن أبى زعبل على ذمة قضية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، يتردد على محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافه والقبض عليه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، لتولى مباشرة التحقيق.