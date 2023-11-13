رئيس كولومبيا يطالب دول أمريكا اللاتينية بعدم شراء أسلحة من إسرائيل

كتبت ـ فاطمة شوقى

في حلقة جديدة تزيد من التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل بسبب الحرب في غزة، طلب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو من دول أمريكا اللاتينية عدم شراء أسلحة من إسرائيل، بعد قصف ثلاثة مستشفيات في غزة، ونددت مرة أخرى بعمليات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما قالت إذاعة كاركول الكولومبية.

وقال الرئيس على حسابه بشبكة "اكس"، "إن قصف ثلاثة مستشفيات في غزة يعد جريمة حرب جديدة. ولا يمكن لحكومتي الولايات المتحدة وأوروبا أن تقولا للعالم أنه نظرا لكونهما حليفتان ماليتان، فإن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية مسموح به".

وأكد بيترو أن "جمهورية كولومبيا ستساهم في الشكوى التي تم تقديمها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد بنيامين نتنياهو، في ضوء المذبحة التي ارتكبها بحق الأطفال والمدنيين من الشعب الفلسطيني".

وأفاد بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا والمروج لخطة سلام طموحة لتهدئة بلاده، أن وزير خارجيته ألفارو ليفا سيجتمع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لمعالجة هذه القضية.

وتمر العلاقات بين كولومبيا وإسرائيل بلحظات من التوتر الشديد منذ بداية الحرب في قطاع غزة، وفى 31 أكتوبر، استدعى بيترو السفيرة مارجريتا مانخاريز هيريرا لإجراء مشاورات في بوجوتا.