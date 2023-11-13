رئيس كهرباء القناة: ميزانية الشركة مفتوحة لتطوير الشبكة ورفع مستوى الخدمة

كتبت رحمة رمضان

تفقد المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء هندسة كهرباء الصاغة التابع لقطاع محافظة الشرقية والتي يتم تأهيلها وإنشاء مركز خدمة عملاء بها على أحدث المواصفات الفنية والعالمية ومجهزة بأحدث التقنيات والحاسبات والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى مركز خدمة عملاء ذوي الهمم وكبار السن وصالة خدمة العملاء ومركز شحن العدادات ومركز خدمة المواطنين وأقسام الفحص والعدادات والشؤن التجارية والصيانة والتشغيل والأعطال.

وشدد أبو وردة في بيان له، علي ضرورة أن تكون للمواصفات الفنية مطابقة للمواصفات العالمية وطبقا للهوية البصرية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، مطالباً بوضع جدول زمني محدد المدة للانتهاء من كافة الأعمال خلال شهرين مع فرش كافة الأقسام بأحدث الاثاث لتقديم خدمات متميزة للمواطنين .

وحرص أبو وردة على تفقد المنطقة الذكية وهندسة كهرباء الجامعة الجديدة التي يتم تطويرها وتأهيلها لتواكب العصر الحديث، ووجه بأن يكون مركز ذوى الهمم نموذجي ومؤثث باحدث ما توصل اليه العلم الحديث من تكنولوجيا لتقديم خدمات متميزة لذوي الهمم وكبار السن.

واستعراض رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء المشروعات التي تنفذها الشركة في محافظة الشرقية وكذلك الانتهاء من توصيل الكهرباء الي مستشفي الطوارئ التابعة لجامعة الزقازيق، مشدداً علي ضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين وعمل الدراسات الفنية والرسومات لتطوير وتأهيل كافة شبكات قطاعات الشركة المختلفة نظرا للاحتياج الشديد لذلك.

وقال أبو وردة ان ميزانية الشركة مفتوحة ولا حدود لها في تطوير كافة الشبكات، ويجب سرعة الانتهاء من خطط الاحلال والتجديد والتوسعات وعمل الصيانة اللازمة قبل فصل الشتاء لضمان جودة التغذية الكهربائية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين وتوفير كافة القدرات الكهربائية لكافة المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية والقومية .

ووجه أبو وردة بالاستمرار في مكافحة سرقات التيار الكهربائي والقضاء عليها وسرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية لكل من يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، موكدا ضرورة تنشيط التحصيل وتحصيل مستحقات الشركة حتى تفي بالتزاماتها .

وحرص أبو وردة على عقد اجتماع مع المهندس محمد الصافي سكرتير عام محافظة الشرقية والنائب الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ لمناقشة المعوقات التي تواجه الشركة في تحصيل قيمة الاناره العامة، خاصة وأن الشركه قامت بتركيب جميع عدادات الإنارة العامة في جميع مراكز وقري محافظة الشرقية وأن كل كيلو كهرباء بالعداد هو صحيح 100%.