رئيس كهرباء القناة يحذر من انتشار "سمسرة المهمات" بالشركة حفاظا على الشبكة

كتبت رحمة رمضان

حذر المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء من انتشار ظاهرة سمسرة توريد المهمات خلال الفترة الماضية بعدد من قطاعات الشركة، كاشفا أن هذه الظاهرة تضر بشبكات التوزيع لأن أغلب المهمات غير مطابقة للمواصفات وتصنع أو يعاد تأهيل المهمات القديمة وهو أمر غير مقبول ولن يتم التهاون مع أى متسبب فى هذه الأزمة مهما بلغ منصبه.

وقال أبو وردة خلال اجتماع موسع مع قيادات المدن الجديدة التابعة للشركة لمتابعة سرعة الانتهاء من كافة المشاريع القومية وحسن استقبال المواطنين والمستثمرين وانهاء كافة طلباتهم القانونية بشكل سريع، أنه لن يقبل بالتلاعب فى مواصفات المهمات التى يتم تركيبها بالشبكة، مشددا بضرورة الالتزام بأسعار المهمات وفقاً للمصانع المعتمدة من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وشدد أبو وردة، علي ضرورة التعاون الكامل مع أجهزة المدن الجديدة وكافة أجهزه الدولة المختلفة، مشددا علي ضرورة وضع جدول زمني محدد للانتهاء من كافة الشبكات الجاري تأهيلها في قطاع المدن الجديدة قبل بداية فصل الشتاء.

ووجه أبو وردة بضرورة التنفيذ الفعلي لكافة خطط الاحلال والتجديد والتوسعات مع تشكيل لجان للمرور على مايتم تنفيذه طبقا للمواصفات الفنية العالمية، موكدا علي سرعة الانتهاء من تركيب كافة العددات وعدم ترك اي مشترك يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية.

وطالب رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتكثيف حملات ضبط سرقات التيار وتفعيل دور الضبطية القضائية لتحصيل مستحقات الشركة حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ خطة التطوير والاحلال والتجديد والحفاظ على سلامة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.