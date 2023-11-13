حبس سائق توك توك 6 أشهر لتعديه على سيدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ " الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد أبوطالب، اليوم الأحد، حضوريًا بمعاقبة سائق "توك توك" بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه من تعرضه لسيدة، وذلك في أحداث القضية رقم 4267 لسنة 2023 جنح قسم ثان شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2497 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "شعبان.م.ص.ع"، 35 عامًا، سائق توكتوك، ويقيم بقرية صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه.

ووفق أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ تبين أنه في يوم 21 أغسطس 2023 بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، تعدى على" سيدة، وتقيم بأحد أبراج منطقة قسم ثان كفر الشيخ.