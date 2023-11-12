تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سيدة على يد أصدقاء نجلها لسرقتها بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سيدة على يد أصدقاء نجلها من أجل سرقة مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه، إلى يوم 16 نوفمبر الجاري.

وخلال جلسة اليوم استمعت هيئة المحكمة إلى محامي المتهم الأول، فيما غاب محامي المتهم الثاني عن الجلسة لتقرر المحكمة تأجيل الجلسة لحين انتداب المحامي صاحب الدور.

ومثل أمام هيئة المحكمة اليوم كل من المتهم الأول" أدهم" ويبلغ من العمر 18 سنة، مقيم بمنطقة الخادمية في محافظة كفر الشيخ، والمتهم الثاني الذي "مضان"، ويبلغ من العمر 28 سنة، مقيم بالمنطقة ذاتها، داخل قفص الاتهام، حيث حضرا وسط حراسة أمنية مشددة.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 أبريل من العام الحالي، عندما قتل المتهمان المجني عليها عزيزة إبراهيم السيد عبادي، حيث عقدا العزم وصمما على قتلها بعد مرورهما بضائقة مالية دفعتهم إلى قتلها لسرقتها.