حالة جوية جديدة.. الأرصاد تحذر من طقس غد وفرص الأمطار فى جميع الأنحاء.. فيديو

كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع، تزامنًا مع الحالة الجوية التى تتأثر بها البلاد نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا الذى أدى إلى تساقط الأمطار إلى عدة مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية وصلت إلى القاهرة الكبرى.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه مع دخول ساعات الليل نتأثر بمنخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا ما يؤدى لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تبدأ معها أمطار متوسطة على الشمال الغربى على السلوم ومطروح تمتد إلى الإسكندرية ودمياط مع تقدم الوقت .

وأشار إلى أنه من المتوقع غدًا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناه وخليج السويس ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد .

وكشف عن أنه من المتوقع أن يشهد غدًا انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتصل العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة ، و يكون هذا الانخفاض ملحوظ على جنوب الصعيد التى من المتوقع أن تصل معها درجات الحرارة العظمى مع نهاية الأسبوع على جنوب الصعيد ما بين 29 و30 درجة .

وأشار إلى استمرار تكون الشبورة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 أمتار .

وكشف عن أنه بداية من الأربعاء يتحرك المنخفض الجوى بعيدًا لتبقى فرص الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى خفيفة وغير مؤثرة ، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع لتتراوح العظمى على القاهرة بين 26 و27 درجة .