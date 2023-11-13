تقلبات الطقس.. إزاى تحمى طفلك من نزلات البرد وهو رايح المدرسة الصبح؟

كتبت فاطمة خليل

يشهد الطقس في مصر حالة من التقلبات الجوية، كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية اليوم عن استمرار سقوط الأمطار الرعدية على مصر، لذا يجب التفكير في حماية الأطفال ووقايتهم من الأمراض في ظل تقلبات الطقس خاصة مع الذهاب إلى المدرسة وانتقال العدوى بين الأطفال، فى هذا التقرير نقدم نصائح للأمهات لتعزيز مناعة الأطفال ضد نزلات البرد.

قال الدكتور محمد شبيب، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى شبرا العام، إن الأطفال هم أكثر الفئات التي تعانى من ضعف المناعة، لأنه لازال في مرحلة النمو، مضيفاً أنه في ظل تقلبات الطقس يجب الاهتمام بتعزيز المناعة لوقاية الأطفال من نزلات البرد والأنفلونزا.

وأوضح أن من أهم النصائح لتعزيز مناعة الأطفال فى فترة المدارس هو ضرورة توعيتهم بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون لتجنب انتقال الأمراض والفيروسات والبكتيريا إليهم.

وشدد على أهمية تناول الطعام الصحي والتغذية السليمة المتوازنة، من خلال نظام غذائى متوازن يضم الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتين والعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، مضيفاً أنه من الضرورى تناول وجبة إفطار صحية متوازنة قبل الذهاب للمدرسة.

وأضاف أنه يجب التركيز على الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل: البرتقال والليمون والفلفل الرومى وكذلك الأطعمة الغنية بالزنك الذى يعزز المناعة مثل: اللحوم والدواجن، والحليب، ومنتجات الحبوب الكاملة.

وتابع الدكتور محمد شبيب، قائلا: أنه من الضرورى حصول الأطفال على التطعيمات اللازمة وتشمل تطعيم الأنفلونزا للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، وعلى الرغم من أن اللقاحات لا توفر حماية كاملة إلا إنها تقلل فرص الإصابة بالمضاعفات.

وأشار إلى ضرورة توعية الطفل بضرورة تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس لمنع انتشار الفيروسات، مع تعليمه العطس في منديل ورقى والتخلص منه أو في الجزء الداخلي من المرفق.