تقابل أورانوس 2023.. الكوكب فى أقرب مسافة للأرض ومضاء بالكامل بنور الشمس

كتب ـ محمود راغب

يصل كوكب أورانوس اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 إلى حالة التقابل مع الشمس في سماء الأرض عند الساعة (05:12 مساءً بتوقيت جرينتش) وسيكون في أقرب مسافة من كوكبنا خلال العام وقرصه مضاء بالكامل بنور الشمس وهو أفضل وقت لرصده.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن ظاهرة تقابل أورانوس تحدث كلما مرت الأرض بين الشمس والكوكب، ويجب التوضيح بأن المقصود بأن أورانوس في أقرب مسافة من الأرض هو بحسب المعايير الفلكية فقط فهو يبعد فعلياً 2.7 مليار كيلومتر من كوكبنا ما يعني بأن أورانوس لا يزال بعيداً.

نظراً لأن أورانوس في التقابل فسيشرق مع غروب الشمس ويصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي.

يعرف أنه عندما يكون أحد الكواكب الخارجية في التقابل يكون في قمة لمعانه وأفضل أحواله ولكن بالنسبة لأورانوس سيكون لمعانه الظاهري (+5.6) لذلك سيكون مثل النجوم الخافتة للعين المجردة وسيبلغ قطره 3.8 ثانية قوسية فقط، لكن هذا يكفي لرؤيته على شكل كرة ضبابية صغيرة من خلال التلسكوبات عالية القوة بل وحتى من خلال التلسكوبات الصغيرة جيدة الصنع.

لمحاولة رؤية أورانوس بالعين المجردة يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيد عن التلوث الضوئي للمدن ولكن يمكن رؤيته بسهوله من خلال المنظار كنقطة ضوئية خافته بشرط ان يعرف الراصد تحديد موقعه بإستخدام أحد التطبيقات.