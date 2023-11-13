انتهاء المدة القانونية لتنازل المرشحين بانتخابات الرئاسة عن ترشحهم الأربعاء.. ونشرها بالجريدة الرسمية خلال يومين من التنازل

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

تنتهي الأربعاء المقبل المدة القانونية المحددة لتنازل المرشحين للانتخابات الرئاسية، عن ترشحهم لخوض السباق الانتخابي، ونشر التنازلات في الجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية برموزهم الانتخابية والتي جاء الأسماء بالترتيب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر.

وتسلم وكلاء المرشحين خطابات موجهة من الهيئة الوطنية للانتخابات، باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي: الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث يتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و 5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.

حيث ينص القانون على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كافة الإعداد للترتيبات اللازمة لتشكيل اللجان الانتخابية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، واللجان الفرعية التابعة لكل منها، والتي يتولى الإشراف عليها أعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب كافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية في أعقاب انتهاء المدة القانونية المحددة للتنازلات، والمقرر لها يوم 15 نوفمبر الجاري، فضلا عن التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية لتحديد مقار المراكز الانتخابية.