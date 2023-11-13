امتى طفلك يحتاج لتركيب تقويم الأسنان والسن المناسب له

كتبت نهير عبد النبى

تسأل الأمهات دائمًا عن السن المناسب لتركيب تقويم الأسنان عند أطفالهن وما هي الحالة التي يحتاج فيها الطفل تركيب تقويم الأسنان، وهنا يجيب الدكتور مصطفى عبد الوهاب أخصائى تقويم الأسنان جامعة القاهرة قائلاً: "منذ أن يتم الطفل 8 أو 9 سنوات يجب أن يزور طبيب الأسنان المتخصص في التقويم لفحص أسنانه وهل سيحتاج لتركيب تقويم أسنان أم لا حيث يختلف كل طفل في تركيب الأسنان بناءً على عمره، موضحًا أنه يتم تركيب تقويم الأسنان في الحالات التي تحتاج لتعديل نمو الفك العظمى سواء للفك السفلى أو الفك العلوى.

وأضاف عبد الوهاب،أن هناك بعض في الحالات التي تحتاج لتعديل شكل الأسنان يفضل أن ننتظر حتى يتم الطفل 12 أو 13 عامًا والتأكد من تبديل كل الأسنان.

وأشار إلى أن الحالات التي يجب فيها تركيب الأسنان، تشمل كل من إعوجاج الأسنان - بروز الأسنان - مسافات بين الأسنان - عضة مفتوحة - عضة معكوسة - عدم تطابق الفكين.

واستكمل حديثه، قائلا: "بشكل كبير يحتاج الكثيرون لتركيب تقويم الأسنان فلا يوجد شخص أسنانه مضبوطة 100%، ولكن هل أنت راضى عن شكل أسنانك وابتسامتك أم لا إذا كانت الإجابة أه فلا داعى لتركيب تقويم الأسنان، ولكن بعض الحالات التي يكون بها مشاكل واضحة يجب ان تلجأ لتركيب تقويم الأسنان فبعيدًا عن الشكل الجمالى فهو علاج للكثير من الحالات ويؤثر على الفكين والكلام وينصح بتركيبه، والالتزام بفترة المثبت التي تليه لأنها من اساسيات مرحلة التقويم".