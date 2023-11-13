اليوم العالمى للسكرى 2023.. متوقع ارتفاع عدد مرضى السكر لنصف مليار بحلول 2030

كتبت ـ أمل علام

تعقد منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للسكري اليوم الإثنين، ندوة مشتركة بمناسبة اليوم العالمى للسكرى، والذى سيتم الإحتفال به يوم غد الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر .



اليوم العالمى لمرض السكرى

وأضافت منظمة الصحة العالمية، إنه يعيش ما يقرب من 6% من سكان العالم – أي أكثر من 420 مليون شخص - مع مرض السكري من النوع الأول أو النوع الثاني، وقد تضاعف هذا العدد أربع مرات منذ عام 1980، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من نصف مليار بحلول عام 2030، وفي حين أن الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية الرئيسية الأخرى آخذة في الانخفاض، فقد زادت الوفيات المبكرة بسبب مرض السكري بنسبة 5% منذ عام 2000، ويتزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون مع مرض السكري، وأكثر من ذلك. يموت الأشخاص المصابون بالسكري في وقت أبكر مما كانوا سيحصلون عليه لو أتيحت لهم إمكانية الحصول على رعاية وعلاج عالي الجودة ومنصف.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم، إنه سيتم الاحتفال بهذا اليوم لتعزيز حصول جميع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري على علاج ورعاية منصفة وشاملة وبأسعار معقولة وعالية الجودة، وسيشمل المتحدثون ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للسكري، والمدافعين عن مرض السكري، وأفكار الأشخاص المصابين بالسكري.

يوفر اليوم العالمي لمرض السكري فرصة لرفع مستوى الوعي بمرض السكري باعتباره مشكلة صحية عامة عالمية وما يجب القيام به، بشكل جماعي وفردي، من أجل الوقاية من الحالة وتشخيصها وإدارتها بشكل أفضل.

وفي اليوم العالمي لمرض السكري، ستسلط منظمة الصحة العالمية الضوء على الحاجة إلى الوصول العادل إلى الرعاية الأساسية، بما في ذلك زيادة الوعي بالطرق التي يمكن بها للأشخاص المصابين بالسكري تقليل مخاطر تعرضهم للمضاعفات. وستحتفل الأنشطة أيضًا بتجارب الأشخاص المصابين بجميع أشكال مرض السكري لمساعدة المتأثرين على اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك البحث عن الرعاية الأساسية والحصول عليها.

أنشأت منظمة الصحة العالمية المنتدى العالمي للميثاق العالمي لمرض السكري لتبادل الأفكار والمعلومات والآراء التي تساعد في الدعوة إلى عالم تقل فيه مخاطر الإصابة بمرض السكري ويتاح فيه لجميع الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بمرض السكري إمكانية الحصول على علاج منصف وشامل وبأسعار معقولة وجيد رعاية.

ويستند الميثاق العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن مرض السكري إلى آراء وتطلعات الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، على النحو المعبر عنه في قرار جمعية الصحة العالمية WHA74.4 بشأن الحد من عبء الأمراض غير السارية من خلال تعزيز الوقاية من مرض السكري ومكافحته.

يعمل منتدى الميثاق العالمي لمرض السكري (2021 إلى 2030) على سد فجوة حرجة من خلال تقديم رؤية جماعية للدعوة والتعاون في مجال مرض السكري، وفي إطار المنتدى، يمكن تبادل الأفكار والمعلومات والآراء بين منظمة الصحة العالمية وأعضائها، وكذلك بين الأعضاء.