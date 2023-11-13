اليوم السابع
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الهلال الأحمر الفلسطينى: الآليات والدبابات الإسرائيلية تحيط بمستشفى "القدس"

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:26 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: الآليات والدبابات الإسرائيلية تحيط بمستشفى "القدس" قصف غزة
غزة ـ رام الله (أ ش أ)

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ذكر الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم الاثنين، أن الآليات والدبابات الإسرائيلية تتمركز فى محيط مستشفى "القدس" من جميع الجهات. 

وأضاف، في بيان صحفي مقتضب، أن شهادات أشخاص داخل المستشفى تؤكد سماع أصوات قصف متواصلة في ظل تحضير جيش الاحتلال لإخلاء المستشفى بمن فيه بالقوة من مرضى وجرحى ومرافقيهم والكوادر الطبية. 

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل. 

وفى وقت سابق، أعلنت مصادر طبية فى قطاع غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 3 مرضى فى العناية المركزة، بمجمع "الشفاء" الطبى، بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل، لنفاد الوقود.

وباستشهاد الثلاثة ترتفع حصيلة المرضى الذين استشهدوا بالمستشفى خلال الـ 48 ساعة الأخيرة إلى 15 شهيدًا، ولا يزال مجمع "الشفاء" مُحاصرًا من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، والطائرات المسيرة التي تستهدف كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ، وهناك صعوبة في إخلائه، لأن هناك أكثر من 60 مريضا في العناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعا في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى. 

 







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