الهلال الأحمر الفلسطينى: الآليات والدبابات الإسرائيلية تحيط بمستشفى "القدس"

وأضاف، في بيان صحفي مقتضب، أن شهادات أشخاص داخل المستشفى تؤكد سماع أصوات قصف متواصلة في ظل تحضير جيش الاحتلال لإخلاء المستشفى بمن فيه بالقوة من مرضى وجرحى ومرافقيهم والكوادر الطبية.

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.