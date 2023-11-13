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المفوضية الأوروبية: يجب إيصال المساعدات للفلسطينيين بشكل ضروري ومستمر

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 11:13 م
المفوضية الأوروبية: يجب إيصال المساعدات للفلسطينيين بشكل ضروري ومستمر الاتحاد الأوروبى
أ ش أ

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قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية بالاز أوجفاري، إن هناك احتياجا شديدا للمساعدات في غزة، ويجب إيصالها إلى الفلسطينيين بشكل ضروري ومستمر.


وأشار أوجفاري، خلال اتصال عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المفوضية قدمت المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أربع مرات بالتعاون مع المنظمات الشريكة، مثل الهلال الأحمر المصري، تمهيدا لدخولها إلى غزة.


وأضاف: "ما يهمنا الآن بشكل كبير هو احترام القانون الدولي، الذي لا يعرف التمييز بين الأشخاص وفق أي معايير سواء اللون أو الجنس".


وتابع: "تقديم المساعدات وحماية المدنيين يتم بالتنسيق مع المنظمات الشريكة مثل الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات غير الحكومية، علاوة على الجسور الجوية، كما أننا لدينا علاقات طيبة مع السلطات المصرية ونتعاون من أجل إيصال المساعدات للقطاع".







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العدوان على غزة



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