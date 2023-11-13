اليوم السابع
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الإثنين، 13 نوفمبر 2023 05:14 م
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المشدد 5 سنوات لعامل ووالده لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 04:41 م
المشدد 5 سنوات لعامل ووالده لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ش.ع .ن" عامل، ووالده "ع.ن" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.ا " بدائرة مركز العسيرات.

 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز العسيرات، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب عن طريق عصا "شوم" وماسورة حديدية وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهمين بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.






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