المرشح الرئاسى الجمهورى تيم سكوت يعلن تعليق حملته الانتخابية

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن السيناتور تيم سكوت، عضو مجلس الشيوخ الجمهورى عن ولاية ثاوث كارولينا تعليق حملته الرئاسية، وذلك فى مقابلة مع شبكة فوكس نيوز.

وقال سكوت فى تصريحاته: أحب أمريكا اليوم أكثر مما كنت فى 22 مايو، لكن عندما أذهب إلى ولاية أيوا، فلن أكون مرشحا رئاسيا، إننى أقوم بتعليق حملتى.

وقالت شبكة CNN إن الإعلان فاجأ الكثير من مساعدى سكوت والمتبرعين له. وقال مصدران مقربان من الحملة إنهما لم يتم إبلاغهما مسبقا بالأمر، حتى وإن كان قد أصبح واضحا أن سكوت يواجه تعثرا كبيرا فى تحقيق تقدم فى السباق التمهيدى للحزب الجمهورى.

وكانت لجنة العمل الساسى الداعمة لسكوت قد سحبت سلسلة من إعلانتها التلفزيونية فى أكتوبر. وبعد المناظرة الثالثة للمرشحين الجمهوريين، قررت ألا تقوم باستثمار جديد.

وأشارت "CNN" إلى أن التوقعات الرئاسية لسكوت تراجعت على مدار الأسابيع العديدة الماضية، بدءا من قرار لجنة العمل السياسى الكبرى سحب إعلانتها. وفى الأسبوع الماضى، قالت حملة سكوت إنها ستذهب إلى ولاية أيوا فى محاولة لتحقيق تقدم على منافسيه فى السباق الجمهورى باستهداف أول ولاية تشهد تصويتا فى هذا لسباق.

وقال أشخاص على صلة بحملة سكوت إنه أبقى قرار الخروج من السباق قاصرا على مقربين منه، لكن التوقيت كان مفاجئا أكثر من الإعلان عنه. وكان فريقه يشعر بالقلق بشأن التأهل للمناظرة الرابعة للجمهوريين المقررة الشهر المقبل، بعد أن كان أخر مرشح يستوفى معايير المانحين والاستطلاعات المطلوبة للمشاركة فى المناظرات. وكان يأمل فى أداء قوى بالمناظرة يمكن أن يدفع حملته للأمام، إلا أنه اعترف للمستشارين والحلفاء بأن ذلك لم يحدث.