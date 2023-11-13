المبعوث الأمريكى: نقول لإسرائيل كفى عندما تكون حماس غير قادرة على تهديدها

كتب أحمد عرفة

أجاب السفير ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية فى الشرق الأوسط على سؤال الإعلامية لميس الحديدى أنه بعد 37 يوماً من الحرب على غزة والعدوان عليه متى تقول واشنطن لتل أبيب هذا يكفى؟، قائلاً: "سأجيب بنقطتين الأولى، أنه لم تتذكرى تاريخ السابع من أكتوبر قبل بدء هذه الحرب، حينما قامت به حماس وقتل أكثر من 1000 من المدنيين الإسرائيليين، أما سؤال ما القدر الكافي؟ فمدنى واحد يموت هو عدد أكبر من اللازم والأرقام بالفعل كبيرة جداً بأكثر مما ينبغى".

وأضاف فى لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشةon : نقول يكفى عندما تكون هذه حماس غير قادرة على تهديد إسرائيل وعندما تكون فى وضع يجعلها لا تحكم أو تمارس القوة العسكرية، متابعاً : فى هذه الحالة نصل إلى الاكتفاء وبناء عليه كنا شديدى الوضوح سواء الرئيس بايدن أو وزير الخارجية بلينكن هى أن الطريقة التى تشن بها هذه الحملة أن تكون بأكبر قدر من النتائج وفى ذات الوقت بأقل عدد من الخسائر فى صفوف المدنيين ورغم ذلك فهو أمر شديد الصعوبة كونه يتم فى مدينة وهو قتال المدن الذى صنعته منظمة حماس على مدار 15 سنة حيث دمجت نفسها ومقاتليها ومراكز قياداتها فى مواقع مدنية وحولها وتحتها أيضاً فى مدارس وملاجئ ومستشفيات أيضاً من أجل حمية نفسها وقياداتها.

وتابع: "عندما يأتى اليوم الذى يكون فيه تحركاً ضدها فإن مسؤولية موت المدنيين تقع فى البداية على عاتق حماس الذين لا يهتمون ولو بالقليل لصالح أهالى غزة لكن فقط يهتمون بأطماعهم السياسية والأيدولوجية".

ووجهت الإعلامية لميس الحديدى تساؤلاً للسفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكى الخاص بالشؤون الإنسانية فى الشرق الأوسط، قائلة: هل تعتقد أن موت 11 ألف فلسطينى وبينهم 4500 من الأطفال الذين قتلوا بالقصف وتلك الدبابات التى تحيط بالمستشفيات كل هذا الوضع هو مسؤولية حماس ؟ ليجيب قائلاً : "حماس هى من صنعت هذا الوضع".

وأضاف: إذا إسرائيل تتحمل مسؤولية هؤلاء الضحايا وبالتالى عملية إسرائيل كما قلنا مهمة لكن نحتاج فى ذات الوقت لتقليل أعداد الضحايا من المدنيين.