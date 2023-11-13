"القاهرة الإخبارية": وصول 3 حالات من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بوصول 3 حالات من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح.
"القاهرة الإخبارية": وصول 3 حالات من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفحالإثنين، 13 نوفمبر 2023 11:54 ص
معبر رفح
كتب محمد عبد العظيم
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