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"القاهرة الإخبارية": وصول 3 حالات من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 11:54 ص
"القاهرة الإخبارية": وصول 3 حالات من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح معبر رفح
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بوصول 3 حالات من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح.







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