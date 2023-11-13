وقالت مي الصايغ - فى مداخلة هاتفية على قناة "العربية الحدث"- "إن أعضاء الهلال الأحمر الفلسطيني يعملون في أوضاع إنسانية صعبة خاصة بمستشفى القدس، إضافة إلى عدم توفر مقومات العيش الأساسية من المياه والطعام وغيرها.

وأضافت أن جميع العمليات الجراحية توقفت بشكل كامل في المستشفى، ويستعد أعضاء الهلال الأحمر لنقل الجرحى والمرضى من المستشفى وبعض الكوادر الطبية.. مشيرة إلى أنه يتعذر التواصل معهم نتيجة انقطاعات الاتصالات.

وأوضحت الصايغ أن الاتحاد ناشد منذ دخول المساعدات إلى غزة بأهمية دخول الوقود حتى يتم استئناف عمل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وعمل المخابز والأجهزة الطبية وكل الأمور الحيوية الأساسية لإنقاذ حياة الأرواح.



