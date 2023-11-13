الرئيس السيسي: أفريقيا تمتلك قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة

كتب محمد عبد العظيم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، قائلا: "اسمحولي أن أرحب بيكم جميعا.. رؤساء الدول والحكومات وكل الشركات التي شاركت معانا في معرض التجارة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: "قد إيه مهم جدا تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية.. بنتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدا في كل المجالات.. في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة.. لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جمعيا".