المؤبد لعامل والسجن المشدد 3 سنوات لآخر بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا.ش.ا" عامل بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهم "ح.ص" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة قسم طهطا.