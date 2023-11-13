اليوم السابع
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المؤبد لعامل والسجن المشدد 3 سنوات لآخر بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:42 م
المؤبد لعامل والسجن المشدد 3 سنوات لآخر بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج متهم - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا.ش.ا" عامل بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهم "ح.ص" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة قسم طهطا.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 






سوهاج

جنايات سوهاج

المخدرات

قسم طهطا

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