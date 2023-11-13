الإعدام لـ"منجد" قتل زوجته بالفيوم لشكه فى سلوكها

الفيوم ـ رباب الجالى

أيدت الدائرة السادسة ب محكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب، وعمرو أبو الاسرار، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بإجماع الآراء، حكم الإعدام على منجد افرنجي، لاتهامه بقتل زوجته، وذلك بعدما كانت أحيلت الواقعة في الجلسة الماضية إلي المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، واليوم كانت جلسة النطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي بالإعدام.

وتعود وقائع القضية التي حملت رقم 3650 لسنة 2023، جنايات قسم ثاني الفيوم، والمقيدة برقم 61 لسنة 2023 كلي الفيوم، إلي قيام المتهم جمال ع س 31 سنة، منجد أفرنجي، ومقيم بحي الروبي بدائرة قسم ثاني الفيوم بقتل زوجته إيمان ع أ 20 سنة، وعلل ارتكابه الجريمة لشكه في سلوكها.

وكانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا من مستشفي الفيوم العام بإستقبال جثة لسيدة في العشرينات من عمرها، ووجود شبهة جنائية في وفاتها، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة الي المستشفي وتبين ان المجني عليها تدعي إيمان ع أ 20 سنة، وتم خنقها بإيشارب وتوجد آثار للعنف علي رقبتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتشكيل فريق بحث من قسم ثاني الفيوم، وأظهرت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعي جمال ع س 31 سنة منجد أفرنجي، وتم ضبط المتهم وإعترف بإرتكابه الجريمة، لشكه في سلوك زوجته، وأحالت النيابة المتهم الي محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها السابق.