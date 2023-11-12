تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قررت محكمة جنايات الفيوم ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابة هشام سمير وأمانه سر محمود ربيع وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى بالفيوم، لجلسة الخامس من يناير القادم وذلك لحين وصول تقري الطب الشرعي ولسماع مرافعة الدفاع.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن الفيوم، بلاغا من مأمور مركز أبشواى، بلاغًا، بورود إخطارًا من مستشفى الفيوم العام بوصول شخص بحاله حرجة وبه عدة طعنات نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

وتبين من التحريات، بأن المجنى عليه يدعى عادل إ (32 سنة )، فوجئ بشابين يطلبان منه توصيلهما إلى إحدى القرى بالتوك توك الخاص به، وفى الطريق وبالقرب من الزراعات طلبا منه النزول من التوك توك وحاولا سرقته بالقوة وتحت تهديد السلاح، لكنه تصدى لهما وقاومهما للدفاع عن لقمة عيشه، فانهالا عليه طعنا بالأسلحة البيضاء، وتمكنا من سرقة التوك توك الخاص به وفرا هاربين، بعد أن تركوه غارقًا فى دمائه على جانبى الطريق العام، وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وأصدرت نيابة أبشواى تصريح بدفن جثمان المجني عليه، وأحالت المتهمين الي محكمة جنايات الفيوم، التي أصدرت حكمها السابق.