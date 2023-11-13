اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 10:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

افتتاح مهرجان الجيزة للتمور اليوم ويستمر على مدار يومين

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 10:17 ص
افتتاح مهرجان الجيزة للتمور اليوم ويستمر على مدار يومين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم الإثنين، مهرجان الجيزة للتمور، والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر ويستمر على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري بنادي الزراعيين بحي الدقي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء.
 
وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.
 
وأكد محافظ الجيزة، أنه يشارك بالمهرجان العديد من العارضين من المحافظة وعلى رأسها الواحات البحرية والتي تتميز بإنتاجها بالتمور وخلال السنوات الأخيرة قامت الدولة والقطاع الخاص بضخ استثمارات كبيرة في الواحات البحرية خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور، مؤكدًا أنه سيشارك اليوم من الواحات البحرية 40 عارض بالإضافة إلى عشرات العارضين من محافظات أخرى.
 






الجيزة

محافظ الجيزة

مهرجان الجيزة للتمور

التمور

الواحات البحرية

زراعة النخيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة