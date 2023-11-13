إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوى والدولي حتى الفجر بسبب الشبورة

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه تم غلق طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، بدءًا من منتصف الليل، ويستمر الغلق حتى فجر اليوم الاثنين أو حتى وضوح الرؤية. وذلك بناءً على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وتم إغلاق للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وناشدت قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظات شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين.
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