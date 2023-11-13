اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوى والدولي حتى الفجر بسبب الشبورة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:56 ص
إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوى والدولي حتى الفجر بسبب الشبورة إغلاق طريق - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه تم غلق طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، بدءًا من منتصف الليل، ويستمر الغلق حتى فجر اليوم الاثنين أو حتى وضوح الرؤية. وذلك بناءً على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 
وتم إغلاق  للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وناشدت قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظات شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين.

 







الاسكندرية

طقس الاسكندرية

الشبورة

موعد الشبورة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة