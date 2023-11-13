إحالة شقيقين وعامل إلى المفتى لاتهامهم بقتل شخصين فى سوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليهما وتم نقلهما إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة آخرين بإصابات متفرقة بالجسد ، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين قام خلالها المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليهم مما أسفر عن مقتل الأول والثاني وإصابة آخرين ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.