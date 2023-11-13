اليوم السابع
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الإثنين، 13 نوفمبر 2023 06:42 م
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إحالة شقيقين وعامل إلى المفتى لاتهامهم بقتل شخصين فى سوهاج

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 06:07 م
إحالة شقيقين وعامل إلى المفتى لاتهامهم بقتل شخصين فى سوهاج محكمة
سوهاج عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ه.ع.ا" عامل و'ص.ح.ا"و شقيقه"ع.ح.ا"إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير للنطق بالحكم لاتهامهم بقتل المجنى عليهما "ع.ا.ا"و"ا.ع"كما شرعوا فى قتل المجنى عليهما "ا.ش"و"ك.ح" بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليهما وتم نقلهما إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة آخرين بإصابات متفرقة بالجسد ، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين قام خلالها المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليهم مما أسفر عن مقتل الأول والثاني وإصابة آخرين ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

 







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