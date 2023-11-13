اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 06:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أمين لجنة الرعاة بكنائس مصر يوضح سبب اختلاف التوقيت فى الاحتفال بعيد الميلاد

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 05:00 ص
أمين لجنة الرعاة بكنائس مصر يوضح سبب اختلاف التوقيت فى الاحتفال بعيد الميلاد احتفالات عيد الميلاد المجيد
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبحث الكثير عن مواعيد بدء صوم عيد الميلاد المجيد لدى المسيحيين، والذى يعد الحدث المقدس عند المسيحيين فى العالم وليس فى مصر فقط، حيث تختلف الكنائس المصرية فى مواعيد بدء صوم الميلاد 2023 - 2024، ومن ثم الاحتفال به.

وأوضح القس بطرس عزيز، أمين لجنة الرعاة فى مجلس كنائس مصر في تصريحات خاصة، أن فكرة اختلاف التواريخ فى الأعياد المسيحية ليست اختلافا عقائديا، ولكن اختلافا فى التقويم فقط، ومما لا شك أن أى مواطن مسيحى يتمنى أن يتم توحيد توقيت الاحتفال بالعيد، وقادة الكنائس كلها تتمنى أن يكون توقيت الاحتفال بالعيد يوما واحدا فقط، ولكن بعض المواطنين قد يرونها تخلى عن الإيمان أو عن العقيدة فى حالة توحيد توقيت الاحتفال بالعيد.

وأضاف أن التقويم الميلادى أو اليوليانى الذى يعتمد عليه المصريون تعتمد عليه الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر، فتحتفل بعيد الميلاد يوم 29 كيهك وكل الطقوس والممارسات الطقسية تسير بهذا التقويم وفى حالة تغيير موعد هذا اليوم سوف تتغير جميع تواريخ طقوس الكنيسة، فعيد الميلاد حسابه فى التقويم سهل على عكس عيد القيامة، فبعض الكنائس كانت تحتفل بعيد القيامة يوم 14 أو 16 نيسان على حسب ما يكون اليوم مناسب أى يوم من الأيام على مدار الأسبوع، والاختلاف فى عيد الميلاد أو القيامة من حيث التقويم اختلاف ثقافى فقط، وكان موجودا فى القرون الأولى اختلافات فى العيد نفسه وعلى الرغم من ذلك فالكنائس كانت مختلفة فى الاحتفال بعيد القيامة ولكن كانت كنيسة واحدة.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الميلاد المجيد

الاحتفال بعيد الميلاد



الموضوعات المتعلقة

كاهن الكنيسة المعلقة يوضح سبب تسميتها بهذا الاسم

الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:13 م

عضو لجنة التاريخ القبطى بالمجمع المقدس: باباوات الكنيسة دافعوا عن القدس على مر العصور

الخميس، 09 نوفمبر 2023 06:00 ص

الجريدة الرسمية تعلن اعتماد اللائحة الداخلية لقانون إنشاء هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 04:34 م

الكنيسة تحتفل بذكرى تجليس البابا تواضروس على كرسى البطريركية 18 نوفمبر

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 05:00 ص

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تزور الكنيسة وتلتقى البابا تواضروس

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 04:20 م

الأسرار المقدسة.. طريقة إعداد زيت الميرون المقدس في الكنيسة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 01:36 م

الكنيسة تعقد اللقاء السنوى للجنة المجمعية للتربية الدينية بالفيوم

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 01:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة