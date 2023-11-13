أطعمة شتوية يمكن أن تساعدك على التخلص من دهون البطن

كتبت إيناس البنا

مع اقتراب فصل الشتاء تزيد معه الرغبة فى تناول الأطعمة التى تمتلئ بالدفئ وتشعرك بالشبع، وبسبب طول فترة الليل ومدة قصيرة للنهار وعدم ممارسة الرياضة والتغيرات في عادات النوم هذه عوامل تساهم في زيادة الوزن في فصل الشتاء.

ووفقًا لموقعى "healthshots"، "healthsite" تمثل إدارة الوزن في فصل الشتاء تحديًا خاصًا بالنسبة لنا بسبب مراحل الأكل بشراهة وقلة النشاط، ومع ذلك، هناك عدد قليل من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، حتى في فصل الشتاء.

البروكلي والقرنبيط

غنيان بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية والفيتامينات والمعادن، حيث ثبت أن هذه المواد النباتية تحفز جهاز المناعة لمحاربة العدوى، كما تبين أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة في البروكلي والقرنبيط تعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى ذلك، تمنع هذه الخضروات تلف الحمض النووي الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض أخرى والسرطان.

لذا فأن تناول الكثير من البروكلي والقرنبيط خلال فصل الشتاء، من شأنه أن يعزز جهاز المناعة ويساعدك على التخلص من دهون البطن غير المرغوب فيها، كما أنهمها غنيان بالألياف، والتي من المعروف أنها تساعد في الحفاظ على الوزن والتحكم فيه. الخضروات الجذرية

دقيق الشوفان

تناول دقيق الشوفان هو إحدى الطرق للتخلص من دهون البطن خلال فصل الشتاء، فقد أثبتت الدراسات أن الشوفان بجانب فقدان الوزن ساعد فى تحسين مستويات الجلوكوز في الدم وحساسية الأنسولين.

يحتوي الشوفان على تركيزات عالية من البيتا جلوكان، وهي ألياف قابلة للذوبان، حيث يساعدك تناول الشوفان خلال أشهر الشتاء على التخلص من الوزن الزائد وغير المرغوب فيه وحتى دهون البطن.

الأطعمة الغنية بفيتامين د

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د يمكن أن يساعدك على التحكم في اكتئاب الشتاء، تحسين الحالة المزاجية لا يرتبط فقط بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، ومع ذلك، فإن تناول هذه الأطعمة يمكن أن يساعد في تخفيف المشاعر السلبية ، فيمكن أن يساعد هذا في منع الأكل العاطفي، والذي يحدث غالبًا عندما يكون الشخص يشعر بالأكتئاب، حيث يرتبط الأكل العاطفي والاكتئاب بشكل إيجابي بزيادة الوزن على المدى الطويل.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د تناول السردين والسلمون وسمك التونة والحليب ومنتجات الألبان المدعمة بفيتامين د وزيت كبد سمك القد وعصير البرتقال المدعم بفيتامين د.

الشوربة

تعد الشوربة من الأطباق الأساسية فى فصل الشتاء خاصة إذا احتوت على الخضروات الغنية بالألياف التى تساعدك على الشعور بالشبع وتقليل الانتفاخ وتساعدك على التحكم في الوزن.