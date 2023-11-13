"التموين" ترسل 6 شاحنات محملة بـ 5400 بطانية و600 مرتبة إلى الأشقاء في غزة

جهزت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد 6 شاحنات إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس لجنة المساعدات الأجنبية.
 

وزارة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبل عن "التمسك بالأمل وإتقان العمل"

حددت وزارة الاوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

 

غدا انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 26 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 