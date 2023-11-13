نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي: أفريقيا تمتلك قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين في النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، قائلا: "اسمحولي أن أرحب بيكم جميعا.. رؤساء الدول والحكومات وكل الشركات التي شاركت معانا في معرض التجارة". وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: "قد إيه مهم جدا تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية.. بنتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدا في كل المجالات.. في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة.. لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جميعا". الرئيس السيسي: مصر تقوم بدور إيجابى فيما ينفع الناس وحريصة على البناء والتعمير وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للمشاركين في المعرض الأفريقي للتجارة البينية، قائلا: "أوجه لكم الشكر على المشاركة الإيجابية.. وأيضا أوجه الشكر الخاص لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.. اشكرك جدا جدا على الجهد المبذول". وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: "إحنا في مصر لازم تكونوا متأكدين حريصين على الدعم الإيجابي.. مصر تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس.. في أفريقيا القدرات والإمكانيات الموجودة.. في مصر حريصين على البناء والتنمية والتعمير في التعاون في كل المجالات.. مرة تانية برحب بيكم وسعيد بالتواجد لكم في مصر، واتمني أن المعرض يقوم بالدور اللى نتمناه.. شكرا جزيلا". أشرف سالمان: القضية الفلسطينية قضيتنا.. ولا تخص الشعب الفلسطينى وحده قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القضية الفلسطينية لا تخص الشعب الفلسطيني وحده، متابعا: "القضية قضيتنا وليست قضية فلسطين وحدها، والعالم كله بيسمع أنها قضيتنا من الشعب والقيادة السياسية اللى تتفق الرؤي مع الشعب المصري.. ومعا المشوار هيكمل.. ولازم يكون فيه إيمان أن ربنا هينصرنا ويحرر فلسطين ويحرر الوطن العربي من الغمة".

الحكومة: إتاحة 1250 فرصة على الخريطة الاستثمارية موزعة على 56 جهة ولاية التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض أبرز الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وزارة التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بالفصل الدراسي الأول يناير المقبل، موضحة أنها ستعقد إلكترونيا على التابلت للطلاب الذين بحوزتهم الأجهزة اللوحية، موضحة أنها ستعقد وفق ضوابط العام الماضي جزء من الأسئلة اختيار من متعدد إلكترونى وجزء مقالى يعقد فى نفس الوقت وزمن الامتحان المخصص لكل مادة.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى: 337 شاحنة بحمولة 6740 طن مساعدات لغزة

كشف عمرو مجدي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في غزة، مبينا أن إجمالي شاحنات المساعدات وصلت إلى 337 شاحنة بحمولة 6740 طن من المساعدات، بواقع 238 شاحنة من المساعدات الغذائية تحتوي على 4760 طن مساعدات. عمرو الفقى: "المتحدة للخدمات الإعلامية" ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية قال عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشعب الفلسطينى واجه ظروفا قاسية بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مؤكدا تضامن الشعب المصرى مع الأشقاء فى جميع الظروف. العفو الدولية تتهم الغرب الداعم لإسرائيل بازدواجية المعايير بشأن حرب غزة اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحكومات الغربية التي تدعم الغزو الإسرائيلي لغزة باتباع معايير مزدوجة، وأشار الأمين العام للمجموعة إلى أن الدول الغربية تدعم أوكرانيا بكل قوتها لأنها تعرضت لهجوم من روسيا لكنها لا تدعم غزة أمام القصف الإسرائيلي.

وزير الصناعة: التجارة بين الدول الأفريقية منخفضة أمام مثيلتها من خارج القارة