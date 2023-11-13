أخبار البورصة اليوم الاثنين 13/ 11/ 2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 13-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.614 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 17 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومصر لصناعة الكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وجولدن تكس للأصواف، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، والقاهرة للإسكان والتعمير، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والنصر للأعمال المدنية، والمصرية للاتصالات، والقاهرة للدواجن، وأم بي للهندسة، والملتقى العربي للاستثمارات، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، واسيك للتعدين-اسكوم.

البورصة تربح مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.614 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 115.7 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.85%، والعرب على 5.2%، واستحوذت المؤسسات على 2.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 8.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 102.5 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 52 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 50.8 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، 65.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 23954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28983 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 10194 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 4791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 7020 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 5477 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1458 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة سبيد ميديكال عدد 3.5 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان 318.3 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 85.4 ألف سهم.

أعلنت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، شراء المساهم شهيرة محمد زيد عدد 159.7 ألف سهم بسعر 18.60 جنيه بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.77% إلى 5.07%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

فيما باعت شركة سبيد ميديكال، بيع المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 15 مليون سهم بسعر 0.391 جنيه بقيمة إجمالية 5.8 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5% إلى 4.2%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، إيرادات فوائد بلغت 9.8 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 72.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو 130.6%.

وحققت شركة غاز مصر، إيرادات نشاط بلغت 3.6 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023، وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 138.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وحققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، إيرادات نشاط بلغت 553 مليون دولار خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023، وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 168.6 مليون دولار.

فيما حققت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إيرادات نشاط بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة نمو 69.78%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 3.8 مليار جنيه.

القابضة المصرية الكويتية

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، زيادة مبلغ الخطة الاستثمارية للشركة إلى 200 مليون دولار؛ لمواجهة النفقات الرأسمالية للتوسعات خلال عام 2023، والتي تشمل حفر آبار بمنطقة حقل امتياز شمال سيناء البحرية، واستكمال مشروع مصنع إنتاج الخشب المضغوط "MDF"، واستكمال كافة أعمال زيادة القدرة التشغيلية لمحطة شركة كهرباء، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ شراء حصص أقلية بالشركات التابعة.