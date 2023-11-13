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أحمد الطاهرى يعلن استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية فى غزة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:49 م
أحمد الطاهرى يعلن استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية فى غزة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
سارة صلاح

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أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية، الذى يغطى  أحداث غزة، وذلك من أمام محيط مستشفى الشفاء
 
وكتب أحمد الطاهرى عبر حسابه على فيس بوك: أول إمبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا.. علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله".
 
أحمد الطاهرى
أحمد الطاهرى
 
وحل الكاتب الصحفي أحمد الطاهري،  ضيف في برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس، وقال أن عملية التطوير فى قناة "اكسترا نيوز" مستمرة، متابعا: "القاهرة الإخبارية" طالعه لقدام وفى نفس الوقت التطوير شغال فى "اكسترا نيوز".. وفيه استديوهات جديدة لاكسترا نيوز ومتلقي "القاهرة الإخبارية" ومتلقي "اكسترا نيوز" يلتقيان فى أشياء ويختلفان فى أشياء".
 
 وتابع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "مشاهد القنوات الإخبارية جاي بعقله ولازم تحترم عقله جدا جدا.. وبيكون محتاج تفاصيل كتير.. وكل ما تلبي احتياجاته وتحترم عقله هو هيحترمك".
 
 






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