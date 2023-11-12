5 مستندات لاستخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم بالجيزة.. اعرفها

كتبت – مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة طفرة في تقديم الخدمات التكنولوجية من خلال 20 مركزاً تكنولوجياً منتشرة في مراكز وأحياء المحافظة، تقدم خدمات المواطنين الخاصة بتراخيص البناء والمحلات وتوصيل المرافق وخدمات المحليات.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، خطوات استخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:

-صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (بطاقة شخصية / رقم قومي) (الأصل للاطلاع).

-المستند المثبت لصفة مقدم الطل في حالة تقديمه من غير المالك.

-صورة الترخيص أو القرار أو حكم المحكمة الصادر بأعمال الترميم أو الهدم.

-تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية، أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني / عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.