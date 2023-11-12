وزير قطاع الأعمال: تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية بمصانع الدواء

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" حول تطبيق معايير التصنيع الجيد للأدوية وزيادة الفعالية بنفس مستوى الأدوية العالمية، أن التصنيع الجيد عبارة عن مجموعة من التحسينات فى نوعية مدخلات الإنتاج عامة وطرق إمساك مستندات الجودة والسلامة ومطابقة كل العناصر الأساسية لمعايير التشغيل مثل التكييف والتعقيم والمخازن والمياه ويشمل نحو 63 مشروعًا فى عدد 8 شركات تابعة، والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالى 2023/2024.

وبدأ مشروع التطوير كانت من خلال توقيع عقود تمويلات لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة، بمبلغ 3.4 مليار جنيه، والذى شهده الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام الذى أضاف أن مجموع ما حصرناه من أعمال بنسبة متوسطة 60‎%‎ ؜ فى بعض المصانع ونسب أخرى أكثر فى مصانع أخرى، وهذا أيضا باعتبارات كل مقومات التشغيل الآمن الآن، لافتا أن الاختبارات على الادوية تتم بنسب 100‎%‎ من الإنتاج لسلامة وأمن المواطن، كما أن بعض الخطوط يجرى تجديدها بالكامل فى الشركات.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد " GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية يضمن استدامة عمل خطوط الإنتاج بالشركات واستمرار الإنتاج فى المصانع لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع فى الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة فى هذا المجا، مؤكدا على اهتمام الدولة بتوطين صناعة الأدوية، وحرص الحكومة على تطوير شركاتها التابعة العاملة فى مجال إنتاج المستحضرات الطبية،التى تمثل أحد الصناعات الاستراتيجية الهامة.

كما أكد عصمت على إيمان الوزارة بأهمية الاستثمار فى صناعة الأدوية التى تمثل أحد الصناعات الاستراتيجية، من خلال ما يجرى تنفيذه بما يسهم فى تمكين الشركات من زيادة حصتها السوقية محليا والتوسع فى التصدير للخارج.

وحول توطين صناعة الخامات الدوائية كشف الوزير أنه تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين صناعة الدواء فى مصر، تم خلال الفترة الماضية توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة فارماسيوتيكال إيجيبشيان اسوسيشن Pharmaceutical Egyptian Association وشركة Syschem الهندية، وذلك بشأن مشروع تصنيع المكونات الصيدلانية والخامات الدوائية ألفعالة المقرر إنشاؤه فى مصر.

ويهدف المشروع إلى توطين صناعة المواد الدوائية الفعالة وتطوير القدرات القومية لإنتاج هذه المواد محليا فى مصر من خلال شركة مشتركة بين الأطراف الثلاثة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الجدوى المقرر إنجازها خلال شهرين.

ويشمل المشروع إنتاج مجموعة من المواد ألفعالة للمضادات الحيوية لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط، وتطبيق معايير التصنيع الجيدGMP، والتوسع فى زيادة إنتاج المواد ألفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية مثل (ميتفورمين- باراسيتامول- كولشيسين- استيل سالسيليك اسيد).

ووفقا لمذكرة التفاهم، تقدم الشركة الهندية الخبرة ألفنية فيما يتعلق بتصنيع الخامات الدوائية المطلوبة محليًا، بالإضافة إلى خدمات التسويق والبيع، حيث يستهدف المشروع تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.