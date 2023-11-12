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وزارة الصحة تحذر من الإفراط فى استخدام جلسات البخار .. تفاصيل

الأحد، 12 نوفمبر 2023 11:52 ص
وزارة الصحة تحذر من الإفراط فى استخدام جلسات البخار .. تفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط فى استخدام جلسات البخار والاستنشاق لنوبات الربو الشعبى لأنها تتسبب فى مضاعفات ونتائج عكسية ونصحت بالالتزام بالجرعات المحددة من قبل الطبيب، مؤكدة أن الالتزام بالجرعات يحمى الطفل من الأعراض الجانبية.

وقالت وزارة الصحة والسكان : "لا يمكن أن نتأكد من أن الطفل يعانى من الربو قبل أن يبلغ سن الأربع سنوات وفى هذه الحالة تقوم الأم بمتابعة حالته مع الطبيب المختص فئ هذا المجال ، وبشكل عام الكورتزون من المواد المضرة جدا ولها أثار جانبية خطيرة على الأطفال وهى لا تستخدم إلا فى الحالات الحرجة، نظرا لأنها تؤثر بشكل كبير على قدرات ومهارات الأطفال العقلية ،أما بالنسبة للكم والطريقة التى يتناول بها الطفل للكورتزون الذى يحددها دكتور الصدر والربو، ولا يمكننا القول أن الجلسات بالبخار أفضل من الأدوية فكل واحدة منهم لها استخدامها وفوائده الخاصة لحالة الطفل".


وتابعت: "هناك بعض الأدوية التى تستخدم فى أيام غير وجود الأزمة وهى تستخدم بصفة وقائية وهى آمان ولا يمكن الخوف منها".

وأضافت : "هناك أنواع علاجات مختلفة من البخاخات والتى تحتوى على مادة الكورتزون المختلقة والتى تتفادى فيها بعض الآثار السلبية للكورتزون.







وزارة الصحة

جلسات البخار

الربو الشعبى

اضرار جلسات البخار

مادة الكورتيزون

اضرار الكورتيزون



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