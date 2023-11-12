تعرف على أعراض الربو الأكثر شيوعا وطرق الوقاية من المرض

كتبت نهير عبد النبى

الربو من الأمراض المزمنة التي يتعرض لها الكثيرون وخصوصا الأطفال، وقد تزداد أعراضه مع دخول فصل الشتاء، وحسب ما ذكره موقع laurelpedsmd فإن الربو هو حالة تؤثر على الشعب الهوائية لدى طفلك، مما يؤدي إلى تورمها وتضييقها، مما يجعل التنفس صعبًا، السمة المميزة الأخرى لهذه الحالة هي زيادة إنتاج المخاط، مما يزيد من تعقيد قدرة طفلك على التنفس.

في حين أن بعض الأطفال يعانون فقط من نوبة ربو طفيفة عرضية، فإن آخرين يعانون من نوبات مستمرة، حتى أنها تهدد حياتهم.

أعراض الربو

تشمل أعراض الربو الأكثر شيوعًا ما يلي:

-ضيق في التنفس

-الصفير والسعال

-ضيق في الصدر

اعتمادًا على شدة الربو الذي يعاني منه طفلك، قد تظهر هذه الأعراض بشكل غير متكرر، أو قد تكون موجودة على مدار الساعة.

أسباب الربو

عندما يتعلق الأمر بالربو، لا يوجد سبب معروف لهذه الحالة، ولكن هناك محفزات وعوامل خطر معروفة. تشمل المحفزات الأكثر شيوعًا لنوبة الربو ما يلي:

-الحساسية

-التهابات الجهاز التنفسي

-هواء بارد

-الملوثات، مثل الدخان

-بعض المضافات الغذائية والمواد الحافظة

-أدوية معينة

في حين أن الباحثين الطبيين لم يحددوا سببًا واحدًا للربو، فقد كشفوا عن العديد من عوامل الخطر، بما في ذلك الوراثة والبيئة والحساسية الموجودة مسبقًا.

علاج الربو

وبما أنه لا يوجد سبب واحد للربو، فلا يوجد علاج لهذا المرض المزمن ومع ذلك هناك بعض الأدوية التي تحد من الأعراض وهى:

- أجهزة الاستنشاق

-الأدوية طويلة الأمد، مثل منبهات بيتا

-المعالجة الحرارية للشعب الهوائية

أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها للسيطرة على الربو لدى طفلك وإدارته هي تغيير نمط الحياة والتي يمكنك من خلالها التحكم في المحفزات التي تؤدي إلى الربو ، بما في ذلك:

-تركيب مكيف الهواء الذى يعمل على تنقية الهواء

-الحفاظ على الرطوبة

-تقليل المهيجات، مثل العفن ووبر الحيوانات الأليفة

-التنظيف المنتظم للمنزل والتخلص من الغبار والاتربة

-حماية الشعب الهوائية لطفلك عندما يكون الجو باردًا